Италия

Римський клуб більше не претендує на португальського форварда.

Рома продовжує роботу над посиленням атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Marca, римський клуб намагався домовитися про перехід форварда Валенсії Гонсалу Гедеша.

Проте, як стверджує джерело, Рома вийшла з переговорів щодо португальського футболіста через неготовність платити 40 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Гедеш провів 42 гри у всіх турнірах: на його рахунку 13 голів та 6 результативних передач. Контракт 25-річного футболіста з Валенсією розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що на Гонсалу Гедеша також претенудє представник АПЛ — Вулвергемптон, який доволі часто комплектує свій склад португальськими гравцями.