Португальский хавбек может сменить Ла Лигу на АПЛ.
Гонсалу Гедеш, Getty Images
18 августа 2021, 10:34
Полузащитник Валенсии Гонсалу Гедеш может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, в услугах 24-летнего португальца заинтересован Вулверхэмптон, который уже успел договориться с футболистом по личному контракту.
В настоящее время клубы ведут переговоры о трансферной стоимости игрока. Предполагается, что сумма трансфера хавбека составит около 25-30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Гедеш провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь передач.
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