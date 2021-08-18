Англия

Португальский хавбек может сменить Ла Лигу на АПЛ.

Полузащитник Валенсии Гонсалу Гедеш может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, в услугах 24-летнего португальца заинтересован Вулверхэмптон, который уже успел договориться с футболистом по личному контракту.

В настоящее время клубы ведут переговоры о трансферной стоимости игрока. Предполагается, что сумма трансфера хавбека составит около 25-30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гедеш провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь передач.

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