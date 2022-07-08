Захисник Шахтаря продовжить кар'єру в Італії.
Марлон, сайт Джанлукі ді марціо
08 липня 2022, 21:54
Захисник донецького Шахтаря Марлон перейшов в італійську Монцу. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Зараз триває документальна робота між двома клубами. Мова йде про оренду бразильського футболіста до новачка Серії А.
У минулому сезоні Марлон провів 12 матчів за Шахтар в чемпіонаті України та 9 у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що Марлон має досвід виступів у Серії А. Він з 2018 по 2021 рік захищав кольори італійського Сассуоло.
Окрім Сассуоло та Шахтаря, 26-річний бразилець грав у Флуміненсе, Барселоні та Ніцці.