Римляни працюють над підписанням івуарійця.
Вілфрід Заха, getty images
09 липня 2022, 10:38
Рома продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, римський клуб націлився на підписання вінгера Крістал Пелас Вілфріда Заха.
Минулого сезону футболіст провів 37 поєдинків, у яких відзначився 15 забитими голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що на Заха претендує ще один клуб - Севілья розглядає трансфер гравця за 30 мільйонів євро.