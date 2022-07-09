Италия

Римляни працюють над підписанням івуарійця.

Рома продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, римський клуб націлився на підписання вінгера Крістал Пелас Вілфріда Заха.

Минулого сезону футболіст провів 37 поєдинків, у яких відзначився 15 забитими голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що на Заха претендує ще один клуб - Севілья розглядає трансфер гравця за 30 мільйонів євро.