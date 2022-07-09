Клуб провів другий трансфер за два дні.
ФОТО ФК ФІОРЕНТИНА
09 липня 2022, 14:59
Напередодні італійська Фіорентина оголосила про придбання нападника мадридського Реала Луку Йовича.
Сьогодні клуб провів другий трансфер. Новачком став воротар Аталанти П’єрлуїджі Голліні.
Мова йде про оренду 27-річного стража воріт з послідовним правом викупу. Про суму викупу не повідомляється.
Нагадаємо, що минулий сезон Голліні провів у складі англійського Тоттенгема на правах оренди. Але після того, як він зіграв лише 4 матчі у Кубках Англії та 6 ігор у Лізі Конференцій, "шпори" вирішили не викупати італійця.
Конкурентом за місце у стартовому складі "фіалок" для Голліні буде поляк Батломей Драговскі.