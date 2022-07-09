Италия

Клуб провів другий трансфер за два дні.

Напередодні італійська Фіорентина оголосила про придбання нападника мадридського Реала Луку Йовича.

Сьогодні клуб провів другий трансфер. Новачком став воротар Аталанти П’єрлуїджі Голліні.

Мова йде про оренду 27-річного стража воріт з послідовним правом викупу. Про суму викупу не повідомляється.

Нагадаємо, що минулий сезон Голліні провів у складі англійського Тоттенгема на правах оренди. Але після того, як він зіграв лише 4 матчі у Кубках Англії та 6 ігор у Лізі Конференцій, "шпори" вирішили не викупати італійця.

Конкурентом за місце у стартовому складі "фіалок" для Голліні буде поляк Батломей Драговскі.