Италия

Очікується, що іспанський вінгер залишить Рому.

Атакуючий півзахисник Роми Карлес Перес змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, головний тренер римського клубу Жозе Моуріньо не розраховує на 24-річного іспанця наступного сезону.

З огляду на це Карлес змушений зайнятися пошуками нового клубу.

Минулого сезону Перес провів за Рому 28 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.