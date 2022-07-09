Италия

Неаполітанці хочуть зберегти свого ключового центрбека.

Директор Наполі Кріштіану Джунтолі висловився про майбутнє центрального захисника команди Каліду Кулібалі, контракт якого розрахований до літа 2023 року.

"Кулібалі — ключовий гравець для нас. Немає пропозицій з боку жодного клубу. Ми запропонували йому нову угоду у розмірі 6 мільйонів євро чистої зарплати за сезон плюс майбутню роль у керівництві".

"Це величезна пропозиція. 60 мільйонів євро клаусула — Кулібалі заслуговує на все це", — цитує слова директора Наполі журналіст Фабриціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Кулібалі відхилив пропозицію Наполі щодо нового контракту.