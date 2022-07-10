Италия

У Неаполі навідріз відмовляються розглядати варіант із відходом гравця.

Центральний захисник італійського Наполі Каліду Кулібалі вже наступного року може завершити взаємини з "південцями" та залишити клуб на правах вільного агента.

Аби цьому запобігти, неаполітанці мають під час поточного трансферного вікна домовитись із іншим клубом щодо трансферу 31-річного виконавця.

Однак цей очевидний сценарій, судячи зі слів спортивного директора Наполі Крістіано Джунтолі навідріз відмовляються розглядати в самому клубі.

"Нам не потрібно було говорити Кулібалі, що ми не збираємось продавати його до Ювентуса чи кудись до іншого клубу, оскільки він недоторканний і не підлягає трансферу", — навідріз відповів функціонер на запитання журналіста.

При цьому, головний тренер Наполі Лучано Спаллетті якось запевнив, що "клуб готує велику пропозицію Кулібалі для того, аби він залишився".

Незважаючи на це, основний виконавець ланки захисту "ослів" напередодні відповів відмовою на нову пропозицію контракту.

У цьому сезоні сенегалець зіграв у 34 матчах, відзначившись по три рази голами та гольовими передачами.