Италия

Бельгієць уже мав досвід виступів у складі основної команди туринців.

Останній футбольний рік виявився напрочуд продуктивним для молодого центрального захисника туринського Ювентуса Коні де Вінтера.

20-річний бельгієць уперше отримав можливість дебютувати в складі "дорослої" команди, при чому зробити це на найвищому з можливих рівнів — у матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Челсі (0:4) та шведського Мальме (1:0).

Цікаво, що загалом у цьому сезоні виконавець кілька разів потрапляв до заявки на матчі італійської Серії A та Суперкубку Італії, проте не просувався вбік футбольного поля далі лави для запасних.

Незважаючи на це, Ювентус бачить у юнакові неабияку перспективу, тому вирішив кинути йому виклик на наступний сезон у вигляді оренди до Емполі.

"Сині" радо сприйняли можливість отримати молодого виконавця до свого складу, тож швидко узгодили всі необхідні деталі угоди.

Загалом у минулому сезоні де Вінтер зіграв 33 матчі, забивши два голи.