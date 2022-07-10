Новачок Серії А хоче підписати зіркового уругвайського футболіста.
ЛУЇС СУАРЕС, GETTY IMAGES
10 липня 2022, 21:28
Монца хоче отримати Луїса Суареса, повідомляє видання Sportitalia.
Генеральний директор Адріано Галліані особисто зв'язався із Суаресом, щоб обговорити з ним можливий перехід до Монцу.
"Суарес? Не відмовляюся і не підтверджую. Для мене Монца в Серії А — це здійснена мрія. Досі жоден гравець не відмовив Монце", — наводить слова Галліані Sportitalia.
Нагадаємо, наразі Суарес є вільним агентом. Минулого сезону він виступав за Атлетіко і провів 45 матчів у всіх турнірах: він забив 16 м'ячів і зробив дві гольові передачі.