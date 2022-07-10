Италия

Новачок Серії А хоче підписати зіркового уругвайського футболіста.

Монца хоче отримати Луїса Суареса, повідомляє видання Sportitalia.

Генеральний директор Адріано Галліані особисто зв'язався із Суаресом, щоб обговорити з ним можливий перехід до Монцу.

"Суарес? Не відмовляюся і не підтверджую. Для мене Монца в Серії А — це здійснена мрія. Досі жоден гравець не відмовив Монце", — наводить слова Галліані Sportitalia.

Нагадаємо, наразі Суарес є вільним агентом. Минулого сезону він виступав за Атлетіко і провів 45 матчів у всіх турнірах: він забив 16 м'ячів і зробив дві гольові передачі.