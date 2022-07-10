Українець прийняв участь у товариській зустрічі.
руслан маліновський, getty images
10 липня 2022, 22:10
Аталанта разом із Русланом Маліновським продовжує підготовку до сезону-2022/23.
Підопічні Джан П'єро Гасперіні зустрілись із аматорським клубом Валсеріана. "Бергамаски" забили у ворота суперника 15 м'ячів, два з яких на рахунку гравця збірної України.
Аталанта – Валсеріана 15:0
Голи: Паломіно, 9, Бога, 13, 17, 43, Муріель, 20, Сапата, 41, Міранчук, 50, 53, 69, Маліновський, 67, 90, Ламмерс, 82, Гатебур, 85, Сіссе, 87, Копмейнерс, 88