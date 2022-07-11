"Нерадзурі" також хочуть включити до операції опцію викупу.
БРЕМЕР, GETTY IMAGES
11 липня 2022, 00:12
Інтер продовжує спроби отримати Глейсона Бремера до свого складу, повідомляє журналіст Нікола Скіра.
За його інформацією, "нерадзурі" пропонують річну оренду із правом викупу за 28-30 мільйонів євро.
Торіно планує виручити за бразильця 40 мільйонів євро і включити в оренду 19-річного півзахисника Інтера Чезаре Казадеї.
Зазначимо, що Бремер уже погодив особистий контракт із Інтером до літа 2027 року.
Минулого сезону гравець провів 33 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.