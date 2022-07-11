Италия

"Нерадзурі" також хочуть включити до операції опцію викупу.

Інтер продовжує спроби отримати Глейсона Бремера до свого складу, повідомляє журналіст Нікола Скіра.

За його інформацією, "нерадзурі" пропонують річну оренду із правом викупу за 28-30 мільйонів євро.

Торіно планує виручити за бразильця 40 мільйонів євро і включити в оренду 19-річного півзахисника Інтера Чезаре Казадеї.

Зазначимо, що Бремер уже погодив особистий контракт із Інтером до літа 2027 року.

Минулого сезону гравець провів 33 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.