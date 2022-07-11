Италия

Італійський клуб зробив юнака своєю пріоритетною трансферною ціллю.

21-річний півзахисник бельгійського Брюгге Шарль де Кетеларе помітно прогресує останніми роками, тож не дивно, що в його послугах зацікавлені імениті європейські клуби.

Зокрема, новоспечений чемпіон Італії, Мілан, бажає вже під час поточного трансферного вікна отримати до свого складу безумовно талановитого виконавця.

Однак ніхто не може гарантувати "россонері" легких перегонів за право здобуття цього футболіста.

На де Кетеларе також претендує англійський Лідс, а чинний до 2024 року контракт гравця відкриває можливості для Брюгге, аби поторгуватись під час перемовин.

Мілан, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, наразі шукає найбільш оптимальний для себе варіант із придбання футболіста.

Італійський колектив пропонує 25 млн євро, а також ще 2-3 власних юних виконавців (ідеться про Андреаса Юнгдаля, Андрея Кубіса та Еміля Робака) на додачу.

Власне де Кетеларе при цьому отримає угоду до 2027 року та 2,5 млн євро на рік заробітної плати.

У минулому сезоні Шарль відіграв 49 матчів, забивши 18 голів та зробивши 10 гольових передач.