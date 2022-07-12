Италия

Римський клуб може підсилити лінію нападу.

Рома може підписати Андреа Белотті, повідомляє RomaPress з посиланням на Corriere della Sera.

За інформацією джерела, футболіст вже спілкувався з головним тренером "вовків" Жозе Моурінью і чекає, коли йому буде зроблена офіційна пропозиція.

Стверджується, що спочатку команді доведеться попрощатися з деякими гравцями.

Нагадаємо, що Белотті став вільним агентом 1 липня — його контракт з Торіно добіг кінця.

У сезоні-2021/22 Белотті провів 23 гри за Торіно: на його рахунку 8 голів та 1 результативна передача.