Римський клуб може підсилити лінію нападу.
АНДРЕА БЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
12 липня 2022, 00:22
Рома може підписати Андреа Белотті, повідомляє RomaPress з посиланням на Corriere della Sera.
За інформацією джерела, футболіст вже спілкувався з головним тренером "вовків" Жозе Моурінью і чекає, коли йому буде зроблена офіційна пропозиція.
Стверджується, що спочатку команді доведеться попрощатися з деякими гравцями.
Нагадаємо, що Белотті став вільним агентом 1 липня — його контракт з Торіно добіг кінця.
У сезоні-2021/22 Белотті провів 23 гри за Торіно: на його рахунку 8 голів та 1 результативна передача.