Италия

Водночас відзначаємо ювілей скандального італійського футболіста!

Сьогодні, 12 липня, виповнилось 40 років Антоніо Кассано. Це людина, яка, безумовно, залишила свій слід в історії футболу. Маючи величезний талант від природи, Антоніо доклав максимум зусиль для того, щоб так і не розкритися на повну за свою кар'єру.

Кассано запам'ятався переважно тим, що потрапляв у скандальні ситуації, встигаючи постійно бути незадоволеним і з кимось сваритися. Його характер коштував йому успішнішої кар'єри, ніж він провів, але у Кассано є що згадати в свої сорок. Зазвичай було явно весело, а іноді й страшно за своє життя та здоров'я, як колись були проблеми з серцем.

Кассано ріс без батька у бідному районі Барі, він почував себе ізольованим від усього світу. Антоніо швидко зміцнів, його метою було — не стати жертвою злиднів, тому він допомагав мамі заробляти гроші, ставлячи на себе: він обігравав хлопців по старше, отримуючи за це 2-3 євро. І Кассано пощастило набагато більше: його помітив скаут Барі, який і запросив його до команди. Вже 1999 року, у 17-річному віці Антоніо дебютував у Серії А.

Технічно обдарований і винахідливий футболіст з'явився з нізвідки, але відразу почав топити провідні клуби Італії. Зокрема, вже у другій грі за Барі проти Інтера він забив неймовірний гол, залишивши в дурнях Крістіана Пануччі та Лорана Блана.

Якби не та гра проти Інтера, я б став злодієм чи кимось гіршим. Але той матч дозволив мені блиснути своїм талантом і врятував від незавидного майбутнього

Кассано, після двох сезонів із "півниками", вирушив підкорювати столицю Італії. Фабіо Капелло швидко зрозумів, що розкрити потенціал Кассано буде нескладно, але що робити з його характером, його вибуховим темпераментом?

Перейшовши до Роми за 30 мільйонів євро, Антоніо забив п'ять голів і став Молодим футболістом року. Проте дебют не вийшов таким еталонним, як хотілося б. В одному з матчів арбітр вилучив Кассано, а той у свою чергу накричав на суддю. Як результат — Антоніо залишився поза заявкою на наступні ігри, що призвело до конфлікту з Капелло.

Згодом Кассано переїхав до Реалу лише за п'ять мільйонів євро. Здавалося, що тепер він збереться і видасть найкращого себе, особливо коли в команді є такі гравці, як Рауль, Зідан і Бекхем. Але ж ні, це ж Кассано! Він їв, що хотів, гуляв так, наче ранок ніколи не настане. Кажуть, що у Мадриді Кассано з'їв усе, що можна було, а також переспав з усіма, хто був у цьому зацікавлений.

Як результат – на чемпіонат світу 2006 року в Німеччині Кассано не вирушив, а стежив за успіхами національної команди по телевізору. Але це не все. Чим далі – тим гірше. У сезоні-2006/07 головним тренером Реала став Фабіо Капелло, який одразу сказав, що довіряти Кассано не збирається. Президент клубу Рамон Кальдерон нарікає на "неповагу до клубу та тренера", а також "винайшов" слово "cassanata" (навернути справ).

2007 року Кассано повернувся до Італії, де почав виступати за Сампдорію. Він зумів повернути фізичну форму та став лідером. За допомогою Антоніо Сампдорія здобула путівку до Кубка УЄФА, посівши п'яте місце у лізі. Але "паїнькою" Кассано так і не став: після вилучення у матчі з Торіно, він у пориві гніву кинув свою футболку, що призвело до дискваліфікації на п'ять матчів та штрафу. Але в клубі особливо не хвилювалися: гравець, який дістався фактично безкоштовно, коштував усіх цих проблем.

Але і тут Кассано примудрився обрубати всі мости: він утворив чудову пару з Джампаоло Пацціні, а власник Рікардо Гарроне співав дифірамби своєму гравцю. Проте Кассано відмовився відвідати церемонію нагородження, внаслідок чого президент переглянув своє ставлення до Кассано. Як підсумок – новий клуб, цього разу Мілан і за три мільйони євро.

У Мілані пробитися в основу було не так просто, враховуючи наявність Ібрагімовича, Робіньо і Пато. У жовтні 2011 року діагностували у Антоніо проблеми із серцем – ішемічний інсульт. Ця подія стала поворотною у його кар'єрі: страх смерті та слова підтримки з боку мільйонів доброзичливців розплющили очі футболіста, який тільки й думав про те, як поскандалити в черговий раз.

Через п'ять місяців після операції він вийде на футбольне поле у ​​матчі проти Фіорентини, перебуваючи у чудовій формі. Також Кассано потрапить на Євро-2012, і на полях України та Польщі буде партнером по атаці Маріо Балотеллі. Він ляпнув "сподіваюся, що в команді геїв немає", але за це довелося швидко перепросити. Незважаючи на цей момент, Кассано показав себе з кращого боку на полі: він забивав небагато, але допоміг своїй команді у важливі моменти, і завдяки йому Італія вийшла у фінал Євро-2012, поступившись розгромно у фіналі Іспанії (0:4).

У керівництва Мілана був складний час, у результаті клуб покинули Златан Ібрагімович і Тіаго Сілва. Кассано перейшов у ворожий Інтер, після чого — до Парми, де виступав успішно, але довелося піти, оскільки керівництво клубу не могло тягнути заробітну плату італійця з огляду на свої фінансові проблеми. Потім було ще одне повернення до Сампдорії, але знову не обійшлося без скандалу, внаслідок чого президент Массімо Ферреро відправив футболіста до молодіжного складу. Закінчив кар'єру Кассано, перейшовши до Верони, а через кілька тижнів вирішивши завершити кар'єру, так і не зігравши за клуб жодного матчу, пославшись на бажання зосередитися на своїй родині.

До речі, говорячи про любовні пригоди Кассано:

У мене було приблизно 700 жінок, 20 з яких працювали в шоу-бізнесі. Навіть на базі Роми в Тригорії траплялося, що вночі звідти виходила дама. Мені нічого не говорили про це, тому що часто я грав ще краще після такого. У неділю у мене був секс о 6 ранку з однією з подружок

"У Мадриді також було добре. Я потоваришував із готельним офіціантом. Ми розробили систему: після сексу він приносить мені велику порцію смачної страви, а я відправляю до нього дівчину, яка була перед цим. Секс та гарна їжа – це рецепт ідеального вечора для мене”.

Якось один відомий порноактор Рокко Сіффреді запропонував знятися в порно Кассано:

"Сіффреді казав, що з таким досвідом я просто маю це зробити. Але моя дружина вигнала б мене з дому. Кароліна – дуже ревнива. Щоразу, коли Рокко виходить на мене з пропозицією, вона влаштовує мені розбирання вдома".

В одну мить він — бідний хлопчина без надій, а в інший — "Фантантоніо", італійська сенсація. Він був обдарований, технічний та харизматичний. Ніхто не міг завадити йому стати легендою. Ніхто, окрім нього самого.