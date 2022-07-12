Италия

В особі іспанського футболіста туринський клуб бачить заміну для Маттейса де Лігта.

Ювентус цікавиться Пау Торресом, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст потрапив у сферу інтересів туринської команди на випадок ймовірного відходу Маттейса де Лігта до Баварії.

Ювентус готовий буде продати де Лігта, але спочатку хоче знайти йому заміну перед оформленням угоди.

Крім того, до списку потенційних новачків "б'янконери" потрапили: Каліду Кулібалі, Бремер, Габріель Магальяес та Бенуа Бадіашіле.

Минулого сезону Торрес провів 46 матчів у всіх турнірах: на його рахунку шість голів та одна результативна передача.