Германия

Мюнхенський клуб намагається придбати нідерландського захисника.

Маттейс де Лігт може поповнити склад Баварії цього літа, повідомляє журналіст Крістіан Фолк.

За його інформацією, мюнхенський клуб запропонував за центрбека 60 мільйонів євро та бонуси, які можуть зрости до двозначної суми.

Ювентус поки не прийняв цієї пропозиції, а переговори тривають.

Минулого сезону де Лігт провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист. Його контракт із клубом розрахований до літа 2024 року.