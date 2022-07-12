Наставник Ювентуса прокоментував можливий трансфер захисника.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
12 липня 2022, 19:54
Захисник туринського Ювентуса та збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт став однією з головних трансферних цілей європейських топ-клубів.
На тлі чуток про можливий відхід футболіста з команди, головний тренер "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі прокоментував можливість замінити виконавця.
"Маттейс? Нам є ким його замінити, якщо футболіст нас залишить. Звісно, якщо це станеться, адже прямо зараз Де Лігт — гравець Ювентуса.
Стосовно Маккені, то я гадаю, що він буде нашим гравцем у наступному сезоні". — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.
Минулого сезону Де Лігт провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист. Його контракт із клубом розрахований до літа 2024 року.
Раніше повідомлялось, що Баварія зробила офіційну пропозицію "бьянконері" стосовно Де Лігта.