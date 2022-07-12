Италия

Захисник приєднався до команди Мауріціо Саррі.

Колишній капитан Мілану Алессіо Романьолі офіційно став гравцем римського Лаціо.

Футболіст перейшов до стану "орлів" на правах вільного агента та підписав контракт на п'ять років.

В минулому сезоні Романьолі зіграв 19 матчів у складі Мілану, забивши за цей час один гол. Відзначимо, що захисник став чемпіоном Італії у складі "россонері".

Раніше повідомлялось, що за угодою з Лаціо Алессіо Романьолі зможе заробляти близько трьох мільйонів євро на рік.