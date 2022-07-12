Захисник приєднався до команди Мауріціо Саррі.
алессіо романьолі, getty images
12 липня 2022, 20:52
Колишній капитан Мілану Алессіо Романьолі офіційно став гравцем римського Лаціо.
Футболіст перейшов до стану "орлів" на правах вільного агента та підписав контракт на п'ять років.
В минулому сезоні Романьолі зіграв 19 матчів у складі Мілану, забивши за цей час один гол. Відзначимо, що захисник став чемпіоном Італії у складі "россонері".
Раніше повідомлялось, що за угодою з Лаціо Алессіо Романьолі зможе заробляти близько трьох мільйонів євро на рік.