Колишній капитан Мілану Алессіо Романьолі офіційно став гравцем римського Лаціо.

Футболіст перейшов до стану "орлів" на правах вільного агента та підписав контракт на п'ять років.

В минулому сезоні Романьолі зіграв 19 матчів у складі Мілану, забивши за цей час один гол. Відзначимо, що захисник став чемпіоном Італії у складі "россонері".

Раніше повідомлялось, що за угодою з Лаціо Алессіо Романьолі зможе заробляти близько трьох мільйонів євро на рік.