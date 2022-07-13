Италия

Колишній керманич Мілану тренуватиме клуб Серії Б.

Колишній наставник Мілану, Беневенто, Венеції та низки інших клубів Філіппо Індзагі став головним тренером Реджини.

Контракт підписано строком на три роки.

"Я вдячний Філіппо за те, що він погодився стати частиною нашого проекту. Два місяці тому я став власником цього клубу та вже починаю виконувати свої обіцянки. Хочу зібрати кругом Реджини професіоналів своєї справи.

Разом із підписанням Індзагі ми хочемо показати нашим фанатам серйозність наших намірів". — прокоментував цю подію Феліче Саладіні.

"Poi ci sono quelli che hanno trasformato quel filo in un capolavoro"



Benvenuto mister #Inzaghi 👋🏻 pic.twitter.com/mQ0dcwpUQw — Reggina 1914 (@Reggina_1914) July 13, 2022

Відзначимо, що останнім клубом Індзагі була Брешіа, яку він залишив наприкінці минулого сезону.