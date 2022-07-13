Римський клуб оголосив про підписання нового футболіста.
Луїш Машиміану, Getty Images
13 липня 2022, 13:09
Достатньо довго головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі звертався до керівництва клубу із запитами щодо трансферів, тож тепер "орлів" достатньо важко спинити в їхніх намагання посилити власний склад.
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Луїш Мануел Арантеш Машиміану, більш відомий як просто Луїш Машиміану.
23-річний португальський виконавець перебрався до "насрідів" у 2021 році зі складу лісабонського Спортінга, після чого йому вистачило лише одного сезону для того, щоб закріпитись в якості основного воротаря.
За минулий сезон футболіст відіграв 35 матчів, пропустивши 55 голів та вісім разів відстоявши "на нуль".
Вартість цього переходу для римлян склала приблизно 10 млн євро, а контракт гравця розраховано до 2027 року.