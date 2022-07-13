Италия

Римський клуб оголосив про підписання нового футболіста.

Достатньо довго головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі звертався до керівництва клубу із запитами щодо трансферів, тож тепер "орлів" достатньо важко спинити в їхніх намагання посилити власний склад.

Черговим новачком італійського колективу став основний голкіпер Гранади

Луїш Мануел Арантеш Машиміану, більш відомий як просто Луїш Машиміану.

23-річний португальський виконавець перебрався до "насрідів" у 2021 році зі складу лісабонського Спортінга, після чого йому вистачило лише одного сезону для того, щоб закріпитись в якості основного воротаря.

За минулий сезон футболіст відіграв 35 матчів, пропустивши 55 голів та вісім разів відстоявши "на нуль".

Вартість цього переходу для римлян склала приблизно 10 млн євро, а контракт гравця розраховано до 2027 року.