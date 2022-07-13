Италия

Футболіст залишив Україну з початком війни.

Вихованець академії Динамо Київ Олександр Драган продовжить отримувати досвід в Італії.

Український футболіст приєднався до юнацької команди Аталанти U-19, куди його запросили скаути клубу.

Після того, як РФ розв'язала війну в Україні, Драган разом з родиною переїхав в Італію, де вже виступав за аматорськи клуби Тревіглезе та Віртус Чісерано-Бергамо.

Портал CalcioAtalanta описує Олександра як універсального футболіста, який може зіграти як центрального, так і атакувального півзахисника.

В Україні футболіста назвали одним із найяскравіших талантів київського Динамо. Також відомо, що їм цікавилась Рома.