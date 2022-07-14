Италия

Футболіст непогано зарекомендував себе в своєму першому сезоні в Ла Лізі.

Перехід із одного чемпіонату до іншого нерідко стає причиною зниження рівня індивідуальних показників футболістів через складнощі з адаптацією, проте сенегальському нападнику Булає Діа під час трансферу з французького Реймсу до іспанського Вільярреалу рік тому вдалось уникнути зайвих проблем.

За минулий сезон форвард награв 35 матчі, забивши при цьому сім голів та віддавши шість гольових передач, завдяки чому втримав рівень зацікавленості у власних послугах ізбоку інших клубів.

Зокрема, італійська Салернітана поточного трансферного вікна, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, має намір поборотись за право придбати 25-річного виконавця.

Transfermarkt оцінив футболіста в 12 млн євро, тоді як до кінця його чинного контракту залишається ще чотири роки.