Италия

Захисника не будуть маринувати на лаві запасних у Турині.

Генуезька Дженоа за підсумками минулого сезону італійської Серії A посіла передостанню сходинку турнірної таблиці, через що була змушена поступитись власним правом на участь у "елітному" дивізіоні.

Після цього невдалого результату "грифони" розпочали підготовку до виступів у Серії B, яка для них, зокрема, полягає в процесі розставання з певними виконавцями.

У цьому контексті йдеться про захисника Андреа Камбіассо, який тільки на початку минулого сезону повернувся до складу клубу, який його виховав, із оренди в Емполі.

Туринський Ювентус радо скористався можливістю отримати до своєї обойми 22-річного виконавця на лівий фланг захисту, домовившись щодо суми компенсації в 3 млн євро, до яких "зебри" долучили власного футболіста — 20-річного захисника Раду Дрегушіна.

Як повідомляє італійська преса, сьогодні Камбіассо прибуде до Туріна для медичного огляду, однак надовго не буде затримуватись у клубі, бо Юве підготував для нього нове випробування в професійній кар’єрі.

"Стара Синьйора" віддасть свого новачка до оренди, скоріше за все, в Болонью, тоді як Салернітана та бергамаська Аталанта не відповідали бажаним критеріям Ювентуса.

У цьому сезоні Андреа зіграв у 27 матчах, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.