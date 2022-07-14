Италия

Досвідчений гравець змінив склади колишніх сусідів за турнірною таблицею.

Період виступів шведського опорного півзахисника Альбіна Екдаля в італійській Серії A розпочався ще влітку 2008 року, коли туринський Ювентус забезпечив його трансфер із скандинавського колективу Броммапойкарна.

Однак закріпитись у складі "Старої Синьйори" тоді ще 18 річному юнакові так і не вдалось, після чого йому довелось пройти крізь оренду до Сієни, аж до трансферу в Болонью, після якої він ще раз повернувся до Ювентуса, аби потім потрапити до Кальярі та Гамбургу, і в підсумку віднайти себе в генуезькій Сампдорії.

Проте часи виступів у складі "блучерк’яті" під час поточного трансферного вікна для нього завершились отриманням статусу вільного агента, що дозволило в підсумку шведу без зайвих клопотів отримати місце в складі Спеції — 16 команди за підсумками останнього розіграшу італійської першості та сусіда знизу Сампдорії в турнірній таблиці.

"Орлики" оголосили про підписання контракту з Екдалем до 2024 року.

За останній футбольний рік Альбін зіграв у 27 матчах, забивши один м’яч.