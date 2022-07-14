Италия

Захисник Ювентуса продовжить свої виступи у Серії Б.

Центральний захисник туринського Ювентуса Раду Дрегушін став гравцем Дженоа.

Футболіст перейшов до "грифонів" на правах оренди до кінця із обов'язковим викупом. Згідно із інформацією італійських ЗМІ, румун — частина трансферу Камбіассо до Ювентусу.

Минулий сезон Дрегушін провів у складі Сампдорії та Салернітани, за які грав по півроку.

На рахунку центрбека 15 матчів за "моряків", в яких він не відзначився результативними діями. За Салернітану Дрегушін зіграв всього сім матчів, також без результативних дій.

Раніше Ювентус оголосив про підписання футболіста Дженоа Камбіассо.