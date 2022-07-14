Захисник Ювентуса продовжить свої виступи у Серії Б.
раду дрегушін, getty images
14 липня 2022, 17:05
Центральний захисник туринського Ювентуса Раду Дрегушін став гравцем Дженоа.
Футболіст перейшов до "грифонів" на правах оренди до кінця із обов'язковим викупом. Згідно із інформацією італійських ЗМІ, румун — частина трансферу Камбіассо до Ювентусу.
Минулий сезон Дрегушін провів у складі Сампдорії та Салернітани, за які грав по півроку.
На рахунку центрбека 15 матчів за "моряків", в яких він не відзначився результативними діями. За Салернітану Дрегушін зіграв всього сім матчів, також без результативних дій.
Раніше Ювентус оголосив про підписання футболіста Дженоа Камбіассо.