Нещодавно туринський Ювентус оголосив про підписання лівого латераля Дженоа Андреа Камбіассо.

Після того, як був підписаний п'ятирічний контракт, футболіст був відданий до оренди у Болонью. Угода розрахована до літа 2023 року.

Минулого сезону 22-річний Камбіассо зіграв у 27 матчах, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що інший захисник Ювентуса перейшов до Дженоа.