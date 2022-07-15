Италия

Молодий новачок туринців одразу відправився за ігровою практикою до іншого клубу.

Нещодавно туринський Ювентус оголосив про підписання лівого латераля Дженоа Андреа Камбіассо.

Після того, як був підписаний п'ятирічний контракт, футболіст був відданий до оренди у Болонью. Угода розрахована до літа 2023 року.

Минулого сезону 22-річний Камбіассо зіграв у 27 матчах, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що інший захисник Ювентуса перейшов до Дженоа.