Молодий новачок туринців одразу відправився за ігровою практикою до іншого клубу.
андреа камбіассо, getty images
15 липня 2022, 15:22
Нещодавно туринський Ювентус оголосив про підписання лівого латераля Дженоа Андреа Камбіассо.
Після того, як був підписаний п'ятирічний контракт, футболіст був відданий до оренди у Болонью. Угода розрахована до літа 2023 року.
Минулого сезону 22-річний Камбіассо зіграв у 27 матчах, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.
Раніше повідомлялось, що інший захисник Ювентуса перейшов до Дженоа.