Италия

Хорват спробує власні сили в Серії A.

Із моменту переходу з хорватського Хайдука до французького Лілля влітку 2019 року, лівий захисник Домагой Брадаріч поступово прогресував до стану гравця основного складу "догів", проте після чемпіонату Європи-2020, де він не зіграв жодної хвилини, його становище в клубі погіршилось.

Лише 16 матчів (332 хвилини) за минулий сезон спровокували в футболіста появу бажання залишити колишніх чемпіонів Франції, а італійська Салернітана в цьому випадку дуже вчасно зробила відповідну пропозицію щодо трансферу.

Як повідомили на своєму офіційному сайті представники Серії A, угода з 22-річним хорватом була підписана строком до 2026 року.

За цей трансфер клуб із Салерно заплатив 5 млн євро.