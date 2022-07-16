Италия 16 липня 2022, 12:40 Верона підписала Анрі "Еллас" підсилились форвардом Венеції. томас анрі, getty images 16 липня 2022, 12:40 Нападний Венеції Томас Анрі став гравцем Верони. 𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙐𝙀 𝙏𝙃𝙊𝙈𝘼𝙎 🇫🇷🇮🇹#Henry è del Verona a titolo definitivo fino al 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🟡🔵#HVFC #BenvenutoHenry pic.twitter.com/PqKM9UBdDO — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 16, 2022 Контракт підписано до літа 2026 року. Згідно із даними порталу Transfermarkt, Верона заплатила за футболіста п'ять мільйонів євро. Раніше Верона оголосила про підписання захисника Хіберніана. Люди Тома Анри Команди Венеція Верона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте