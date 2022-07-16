Нападний Венеції Томас Анрі став гравцем Верони.

Контракт підписано до літа 2026 року. Згідно із даними порталу Transfermarkt, Верона заплатила за футболіста п'ять мільйонів євро.

Раніше Верона оголосила про підписання захисника Хіберніана.