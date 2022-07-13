Италия

Футболіст потужно провів минулу кампанію.

На початку сезону-2020/21 шотландський Гіберніан отримав неабияке підсилення для свого лівого флангу захисту в особі талановитого Джоша Дойга, який на той час тільки почав свої виступи на дорослому рівні.

У підсумку, тільки за минулий футбольний рік 20-річний юнак відіграв 42 матчі в складі основної команди, зробивши при цьому три гольові передачі.

Його прогрес не залишився поза увагою італійської Верони, яка скористалась поточним трансферним вікном для укладання угоди про перехід шотландця.

"Мастифи" заплатили за гравця 3 млн євро, тоді як контракт розрахований до 2026 року.