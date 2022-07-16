Италия

"Россонері" не проти підписати хавбека.

Мілан зробив пропозицію іспанському Бетісу щодо хавбека Набіля Фекіра. Про це повідомляє Football Italia.

"Россонері" прагнуть придбати нового атакувального півзахисника до своєї команди напередодні майбутнього сезону.

Через те, що Брюгге не має бажання продавати свого лідера Шарля де Кетеларе, Мілан переключився на зірку Бетіса.

Але в італійського клубу можуть виникти проблеми. Причина полягає в тому, що Бетіс оцінює його в 35 мільйонів євро. Таку ціну "россонері" вважають занадто високою.

На рахунку Фекіра у сезоні-2021/22 за "бетікос" 47 поєдинків в усіх змаганнях, 10 голів та 12 асистів.