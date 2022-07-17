Український футболіст забив гол на 88 хвилині гри.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
17 липня 2022, 00:25
У рамках товариського матчу між собою зустрічалися Аталанта та Гамбаронго-Контоне.
На 88-й хвилині гри результативним ударом відзначився українець Руслан Маліновський.
Зрештою, Аталанта здолала свого опонента з рахунком 12:1.
Огляд матчу:
Аталанта - Гамбаронго-Контоне — 12:1
Голи: Копмейнерс, 4, 11, Муріель, 19, 25, 35, з пенальті, Околі, 32, Бога, 51, Пашаліч, 53, 78, 79, Джимсіті, 58, Маліновський, 88 — Демірал, 82, автогол.