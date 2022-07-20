Італія

Клуб таким чином висловить їм повагу на тлі вдалого сезону.

За підсумками сезону-2021/22 італійський Мілан повернув собі титул чемпіонів Серії A вперше за багато років, після чого для нього почалась геть інша сторінка в історії.

Наразі "россонері" намагаються активно працювати під час літньої трансферної кампанії задля посилення власного складу, проте ця робота не обмежується лишень придбанням нових виконавців.

Команда Стефано Пьолі, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, також зацікавлена в збережені певної групи футболістів поточного складу, чиї контракти вже відносно скоро мають добігти кінця, або клуб вважає за потрібне покращити їхні умови утримання.

До них належать центральні захисники П’єр Калулу та Фікайо Томорі, а також півзахисники Ісмаель Беннасер і Томмазо Побега.

Варто зауважити, що 22-річний француз за останній футбольний рік зіграв 37 матчів (1 гол + 3 гольові передачі), 24-річний англієць провів 40 зустрічей (1 гол), 24-рінчий алжирець виходив на поле 40 разів (2 +1), а 23-рінчий італієць в оренді в Торіно награв 33 зустрічі (4 + 3).