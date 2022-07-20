Італія

Футболіст не мав стабільної практики в минулому сезоні.

Для центрального захисника амстердамського Аяксу Перра Схюрса сезон-2021/22 видався неоднозначним через те, що він мав постійну ігрову практику виключно в певні періоди внутрішньої першості, тоді як на міжнародній арені вже колишній головний тренер "Божих синів" Ерік тен Гаг надавав перевагу іншим виконавцям.

Оскільки з відходом нідерландського фахівця до англійського Манчестер Юнайтед почалась повністю нова сторінка в історії "Червоних дияволів", 22-річний гравець оборони також отримав можливість поміркувати над власним майбутнім.

Вихованець академії Фортуни Сіттард має доволі привабливу пропозицію переїхати до італійської Серії A, де на нього очікує дворічна угода з Болоньєю.

"Россоблу" ще не починали безпосередніх перемовин із нідерландськими чемпіонами, однак найближчим часом надолужать цей недолік.

Transfermarkt оцінює Схюрса в 7 млн євро, тоді як його контракт завершується в 2025 році.

За минулий сезон Перр зіграв у 29 матчах (1406 хвилин), зробивши дві гольові передачі.