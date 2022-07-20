Італія

Сума компенсації складе 20 млн євро.

Після трансферу Каліду Кулібалі у Челсі Наполі екстрено шукає заміну сенегальцю.

Італійський клуб найближчим часом може посилитись центральним захисником Фенербахче Кім Мін Дже. Сума трансферу складе 20 млн євро.

Кореєць перебрався до Стамбулу влітку минулого року з Бейцзинь Гоань. На рахунку Кіма 40 матчів за свою національну збірну, в яких він відмітився трьома забитими м'ячами.

Нагадаємо, що сьогодні Динамо зіграє проти Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА. Початок о 21:00 за київським часом.

Кім Мін Дже не прийме участі у цій зустрічі. Головний тренер "канарок" Жорже Жезуш так прокоментував відсутність захисника у грі проти киян.