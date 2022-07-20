Італія

Сезон-2022/23 буде 16-им у Римі для легенди Лаціо.

Джанлука Ді Марціо на власному сайті повідомив про те, що легендарний захисник Лаціо Штефан Раду імовірно завершить кар'єру по закінченню сезону-2022/23.

Румун приєднався до "бьянкочелесті" влітку 2008 року, перейшовши з бухарестського Динамо.

У складі "орлів" Раду провів 423 матчі, в яких відмітився 8 голами та 21 гольовим пасом. За 14 років у блакитній частині Риму центрбек тричі виграв кубок та суперкубок Італії.

Нещодавно з'явилася новина, що лондонський Арсенал зацікавлений в трансфері Мілінковича-Савіча.