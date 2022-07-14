Лондонці націлилися на сербського півзахисника.
Сергей Мілінкович-Савіч, getty images
14 липня 2022, 21:59
Арсенал продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання TuttoJuve, лондонський клуб спробує підписати півзахисника Лаціо Сергія Мілінковіча-Савіча.
Джерело стверджує, що Арсенал готовий запропонувати за сербського гравця близько 42 мільйонів фунтів.
Зауважимо, що за цей футбольний рік сербський виконавець відіграв у 47 матчах, забивши 11 голів та віддавши 12 гольових передач.
Нагадаємо, що Мілінкович-Савіч не планує залишати Серію А, незважаючи на інтерес топ-клубів.