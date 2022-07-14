Англия

Лондонці націлилися на сербського півзахисника.

Арсенал продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання TuttoJuve, лондонський клуб спробує підписати півзахисника Лаціо Сергія Мілінковіча-Савіча.

Джерело стверджує, що Арсенал готовий запропонувати за сербського гравця близько 42 мільйонів фунтів.

Зауважимо, що за цей футбольний рік сербський виконавець відіграв у 47 матчах, забивши 11 голів та віддавши 12 гольових передач.

Нагадаємо, що Мілінкович-Савіч не планує залишати Серію А, незважаючи на інтерес топ-клубів.