Італія

Польський форвард може повернутися до італійської Серії А.

Нападник берлінської Герти Кшиштоф Пьонтек може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного поляка зацікавлені Торіно та Салернітана.

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Пьонтек провів у складі Фіорентини на правах оренди. На його рахунку 17 матчів у складі "фіалок", у яких він забив шість голів.

Раніше повідомлялося, що Герта на межі зриву перемовин щодо трансферу нападника Страсбура через невизначеність долі Пьонтека.