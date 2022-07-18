Німеччина

Гравець із Франції вже навіть прилетів до столиці Німеччини.

Французький центральний нападник Людовік Ажорк свого часу зробив слушний вибір на користь трансферу до Страсбуру зі складу Клермона, після чого його статистичні показники почали стрімко зростати.

28-річний футболіст завершив минулорічну кампанію з 12 голами та вісьмома гольовими передачами в 38 матчах, завдяки чому потрапив до поля зору команд із інших європейських топ-чемпіонатів.

Зважаючи на вік, для вже досвідченого виконавця наразі існує чи не остання можливість кинути собі серйозний виклик у професійній кар’єрі, тому пропозиція підписати контракт, яка надійшла від берлінської Герти, була дуже доречною на радо сприйнята власне футболістом.

Однак, коли справа дійшла вже до підписання необхідних документів, то виявилось, що Ажорк марно завчасно прилетів до столиці Німеччини, бо "Стара Дама" так і не змогла на той час вирішити питання щодо продажу свого нападника Кшитофа Пьонтека, та вивільнити завдяки цьому необхідні кошти.

За Людовіка, згідно умов чинного до 2024 року контракту, Страсбур хоче отримати 15 млн євро.

Конкуренцію Герті складають Вольфсбург та франкфуртський Айнтрахт, тож найближчим часом пропозиція берлінської команди може виявитись уже неактуальною.