Італія

31-річний футболіст не проти продовжити кар'єру у Серії А.

Жоржиньйо Вейналдум готовий залишити ПСЖ, повідомляє Il Messaggero.

За інформацією джерела, 31-річний хавбек повідомив генерального директора Роми Тіагу Пінту, що погодиться на перехід до римської команди. Парижани відкриті для його трансферу.

Рома має намір орендувати Вейналдума із правом викупу. Також римляни хочуть, щоб ПСЖ узяв на себе половину зарплати футболіста.

У сезоні-2021/22 він провів 38 ігор за ПСЖ: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.