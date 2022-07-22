До вашої уваги найкращі моменту спарингу.
ромелу лукаку та лаутаро мартінес, getty images
22 липня 2022, 15:57
Міланський Інтер продовжує підготовку до сезону-2022/23, проводячи один товариський матч за іншим.
Так, команда Сімоне Індзагі зустрілась із представником Серії С Новарою. Відзначимо, що серед восьми голів, що побували у воротах "лазурних", один на рахунку літнього новачка "змій" Ромелу Лукаку.
Інтер – Новара 8:1
Голи: Лаутаро (2), Лукаку, Барелла, Джеко, Белланова, Дзанотті, Чанчо (автогол) – Бертолуссі