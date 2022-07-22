Італія

До вашої уваги найкращі моменту спарингу.

Міланський Інтер продовжує підготовку до сезону-2022/23, проводячи один товариський матч за іншим.

Так, команда Сімоне Індзагі зустрілась із представником Серії С Новарою. Відзначимо, що серед восьми голів, що побували у воротах "лазурних", один на рахунку літнього новачка "змій" Ромелу Лукаку.

Інтер – Новара 8:1

Голи: Лаутаро (2), Лукаку, Барелла, Джеко, Белланова, Дзанотті, Чанчо (автогол) – Бертолуссі