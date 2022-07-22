Італія

Португалець знаходиться на радарах в Монци.

Півзахисник збірної Португалії та іспанського Бетісу Вільям Карвалью може стати черговим підписанням італійської Монци.

Новачок Серії А зацікавлений у тому, щоб повністю викупити контракт вже досвідченого півзахисника. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Є інформація, що Бетіс планував додати Карвалью до угоди з Ліоном по Уссему Ауару, але поки конкретики по цьому трансферу немає.

Монца, у свою чергу, ще не зробила офіційної пропозиції іспанцям по 30-річному футболісту, але планує розпочати перемовини найближчим часом.

На рахунку гравця у минулому сезоні 49 поєдинків за "бетікос", у яких він забив 4 голи та віддав 5 асистів.