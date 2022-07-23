Італія

Украинский полузащитник может сменить команду.

Аталанта розглядає варіант із продажем Віктора Коваленка у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Citta della Spezia, бергамаски готові розлучитися з українцем, але поки що не отримували гідних пропозицій.

Також стверджується, що сам Коваленко хотів би залишитись в Аталанті.

Контракт з Аталантою в українського півзахисника триває до літа 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що у сезоні-2021/22 на рахунку Коваленка один гол та чотири гольових передачі за "орлят".