Італія

Італійський клуб практично домовився з Кім Мін Дже.

У поточне трансферне вікно Наполі розлучився з ключовим своїм центральним захисником Каліду Кулібалі, погодившись продати його в лондонський Челсі, через що тепер ця позиція в стані неаполітанців потребує посилення.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, неаполітанці продовжують вести переговори із захисником турецького Фенербахче Кім Мін Дже, який через цей потенційний трансфер не зміг допомогти своїй команді у кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

За інформацією джерела, процес настільки запущений, що найближчими кількома годинами Наполі має домовитися з 25-річним південнокорейцем, після чого відбудуться переговори з Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу Кім Мін Дже в Наполі має становити 20 мільйонів євро.