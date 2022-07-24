Італія

Футболіст дуже сподобався фріульцям під час виступів на правах оренди.

Оренда в мадридського Атлетіко аргентинського центрального захисника Неуєна Переса було вдалим рішенням італійського Удінезе в минулорічній літній трансферній кампанії.

22-річний виконавець за сезон зіграв 22 матчі, зробивши одну гольову передачу, та встиг запам’ятатись тренерському штабу та місцем уболівальникам.

Зрештою, під час поточного вікна переходів "зебренята" захотіли викупити його контракт у "матрацників", і, як повідомляє італійська преса, досягли всіх необхідних домовленостей, однак в останній момент усе як завжди пішло шкереберть.

Удінезе наразі не може вирішити фінансові питання з представниками футболіста через його вимоги щодо заробітної платні.

Фріульський колектив намагається якнайшвидше вирішити всі необхідні питання, проте наразі сторони продовжують уперто стояти на своєму.