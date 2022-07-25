Італія

Іспанський півзахисник продовжить кар’єру в Італії.

Відомий іспанський півзахисник Франсеск Фабрегас під час поточної трансферної кампанії підвів риску під власними трирічними виступами в складі французького Монако, після чого отримав статус вільного агента.

35-річний виконавець наразі знаходиться в пошуках нового місця роботи, а представник другого за силою італійського дивізіону, Комо, вирішив кинути йому черговий виклик у професійній кар’єрі.

Як повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо, команда з Серії B досягла домовленості з Фабрегасом щодо дворічного контракту, а вже в серпні він пройде медичний огляд перед офіційним підписанням необхідних документів.

Варто відзначити, що клуб, який було засновано ще в 1907 році, у минулорічній кампанії посів підсумкове 13 місце, а останнього разу брав участь в "елітному" дивізіону ще в сезоні-2002/03.

За минулий рік через постійні травми Сеск зіграв усього в шести матчах (159 хвилин), устигнувши віддати гольовий пас.