Іспанський півзахисник продовжить кар’єру в Італії.
Франсеск Фабрегас, Getty Images
25 липня 2022, 11:50
Відомий іспанський півзахисник Франсеск Фабрегас під час поточної трансферної кампанії підвів риску під власними трирічними виступами в складі французького Монако, після чого отримав статус вільного агента.
35-річний виконавець наразі знаходиться в пошуках нового місця роботи, а представник другого за силою італійського дивізіону, Комо, вирішив кинути йому черговий виклик у професійній кар’єрі.
Як повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо, команда з Серії B досягла домовленості з Фабрегасом щодо дворічного контракту, а вже в серпні він пройде медичний огляд перед офіційним підписанням необхідних документів.
Варто відзначити, що клуб, який було засновано ще в 1907 році, у минулорічній кампанії посів підсумкове 13 місце, а останнього разу брав участь в "елітному" дивізіону ще в сезоні-2002/03.
За минулий рік через постійні травми Сеск зіграв усього в шести матчах (159 хвилин), устигнувши віддати гольовий пас.