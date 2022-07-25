Український півзахисник продовжуватиме виступати за італійську команду.
ВІКТОР КОВАЛЕНКО, GETTY IMAGES
25 липня 2022, 19:57
Спеція близька до домовленості з Аталантою щодо Віктора Коваленка, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, клуб знову візьме в оренду 26-річного футболіста з опцією обов'язкового викупу.
Угода має бути завершена найближчим часом.
Минулого сезону Коваленко провів 27 ігор за Спецію у всіх турнірах: на його рахунку один гол та чотири результативні передачі.