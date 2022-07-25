Італія

Український півзахисник продовжуватиме виступати за італійську команду.

Спеція близька до домовленості з Аталантою щодо Віктора Коваленка, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, клуб знову візьме в оренду 26-річного футболіста з опцією обов'язкового викупу.

Угода має бути завершена найближчим часом.

Минулого сезону Коваленко провів 27 ігор за Спецію у всіх турнірах: на його рахунку один гол та чотири результативні передачі.