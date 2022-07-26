Захисника хоче бачити у Римі персонально Жозе Моуріньо.
Ерік Баї
26 липня 2022, 14:24
Футбольний інсайдер Джанлука ді Марціо на власному сайті повідомив про те, що Рома веде перемовини із Манчестер Юнайтед щодо трансферу Еріка Баї.
Свого часу івуарієць перейшов до "червоних дияволів" з Вільярреалу, коли ними керував саме "Особливий".
У складі Юнайтед захисник провів більше ста поєдинків, в яких відмітився одним забитим м'ячем та асистом, а також разом із клубом тріумфував у Лізі Європи сезону-2016/17. Основним центрбеком у Манчестері він так і не став, та програє конкуренцію Віктору Ліндельофу з Гаррі Магуайром.
Рома сподівається потрапити до Ліги чемпіонів у цьому сезоні, тож активно підсилює склад, де чемпіон КАН-у 2015 року разом із Кот-д'Івуаром точно не буде зайвим та отримає можливість реанімувати свою кар'єру.
Нагадаємо, що нещодавно римляни уклали угоду із Пауло Дібалою.