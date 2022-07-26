Італія

Захисника хоче бачити у Римі персонально Жозе Моуріньо.

Футбольний інсайдер Джанлука ді Марціо на власному сайті повідомив про те, що Рома веде перемовини із Манчестер Юнайтед щодо трансферу Еріка Баї.

Свого часу івуарієць перейшов до "червоних дияволів" з Вільярреалу, коли ними керував саме "Особливий".

У складі Юнайтед захисник провів більше ста поєдинків, в яких відмітився одним забитим м'ячем та асистом, а також разом із клубом тріумфував у Лізі Європи сезону-2016/17. Основним центрбеком у Манчестері він так і не став, та програє конкуренцію Віктору Ліндельофу з Гаррі Магуайром.

Рома сподівається потрапити до Ліги чемпіонів у цьому сезоні, тож активно підсилює склад, де чемпіон КАН-у 2015 року разом із Кот-д'Івуаром точно не буде зайвим та отримає можливість реанімувати свою кар'єру.

Нагадаємо, що нещодавно римляни уклали угоду із Пауло Дібалою.