Футбольний інсайдер Джанлука ді Марціо на власному сайті повідомив про те, що Рома веде перемовини із Манчестер Юнайтед щодо трансферу Еріка Баї. 

Свого часу івуарієць перейшов до "червоних дияволів" з Вільярреалу, коли ними керував саме "Особливий". 

У складі Юнайтед захисник провів більше ста поєдинків, в яких відмітився одним забитим м'ячем та асистом, а також разом із клубом тріумфував у Лізі Європи сезону-2016/17. Основним центрбеком у Манчестері він так і не став, та програє конкуренцію Віктору Ліндельофу з Гаррі Магуайром. 

Рома сподівається потрапити до Ліги чемпіонів у цьому сезоні, тож активно підсилює склад, де чемпіон КАН-у 2015 року разом із Кот-д'Івуаром точно не буде зайвим та отримає можливість реанімувати свою кар'єру. 

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