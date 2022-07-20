SMM римського клубу працю' на висоті.
Пауло Дібала та генеральний директор "вовків" Тіагу Пінту, AS Roma
20 липня 2022, 15:47
Сьогодні Рома офіційно оголосила про підписання Пауло Дібали. Проте англомовний Твіттер "вовків" ще до офіційного оголошення дав прозорий натяк на трансфер.
Як можна побачити з відео нижче, з перших літер постів римлян складений ребус — "ROMA PAULO DYBALA", що дуже швидко помітили прихильники римського клубу.
Вийшло доволі оригінально.
Нагадаємо, Дібала виступатиме
у столиці Італії під номером 21.