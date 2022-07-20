Італія

SMM римського клубу працю' на висоті.

Сьогодні Рома офіційно оголосила про підписання Пауло Дібали. Проте англомовний Твіттер "вовків" ще до офіційного оголошення дав прозорий натяк на трансфер.

Як можна побачити з відео нижче, з перших літер постів римлян складений ребус — "ROMA PAULO DYBALA", що дуже швидко помітили прихильники римського клубу.

Вийшло доволі оригінально.