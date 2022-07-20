Сьогодні Рома офіційно оголосила про підписання Пауло Дібали. Проте англомовний Твіттер "вовків" ще до офіційного оголошення дав прозорий натяк на трансфер.

Як можна побачити з відео нижче, з перших літер постів римлян складений ребус — "ROMA PAULO DYBALA", що дуже швидко помітили прихильники римського клубу.  

Вийшло доволі оригінально.

Нагадаємо, Дібала виступатиме у столиці Італії під номером 21.