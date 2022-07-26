Італія

Новачок Серії А продовжує пошуки підсилення команди.

Кремонезе, який вперше за багато років вийшов до Серії А, продовжує трансферну кампанію в пошуках футболістів, які зможуть допомогти команді закріпитись в еліті італійського футболу.

Так, "тигри" звернули свою увагу на молодого півзахисника Інтера Люсьєна Агуме, повідомляє Ніколо Скіра.

Мова йдеться про оренду строком на один сезон. Очікується, що найближчим часом сторони розпочнуть переговори.

ВІдзначимо, що минулий сезон Агуме провів у Бресті також на правах оренди. За 30 зіграних матчів футболіст не зміг відзначитись результативними діями, отримавши лише шість жовтих карток.

Контракт 20-річного хавбека із "нерадзуррі" розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялось, що Кремонезе зацікавлений у найкращому бомбардирі минулого розіграшу Ліги конференцій.